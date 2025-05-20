У чорному топі без білизни та максіспідниці: леді Амелія Віндзор побувала на виставці квітів

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

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Леді Амелія прогулялася садом Boodles Raindance на виставці квітів у Челсі, де цього дня також були присутні король Чарльз і королева Камілла, Девід Бекхем, Кейт Бланшетт та багато інших знаменитостей.

Амелія одяглася в чорний короткий топ з коміром, який носила без білизни, і чорну максіспідницю, взула замшеві туфлі на шнурівці, а образ доповнила тонким кольє на шиї, кількома браслетами на зап’ястях та кількома каблучками. У британки було розпущене біляве коротке волосся, а на обличчі легкий денний макіяж.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Минулого року у травні леді Амелія також відвідувала Chelsea Flower Show. Тоді дівчина обрала романтичний рожевий сарафан і носила довге біляве волосся.

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