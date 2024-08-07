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У чорному топі та білій максіспідниці: інфанта Софія з сестрою та мамою на прогулянці у Пальма-де-Майорці

У чорному топі та білій максіспідниці: інфанта Софія з сестрою та мамою на прогулянці у Пальма-де-Майорці

Інфанта Софія, її мама королева Летиція та сестра принцеса Леонор / Фото: Getty Images

17-річна іспанська інфанта Софія зараз перебуває у відпустці разом зі своєю родиною.

Традиційно в серпні королева Летиція, король Філіп VI, двоє їхніх дочок – спадкова принцеса Леонор та інфанта Софія – приїжджають до улюбленої Пальми-де-Майорки, щоб провести там літню відпустку.

Іспанська королівська родина / © Getty Images
Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Софія була одягнена в чорний кроптоп і білу спідницю, в руках тримала тканинний клатч Feel Mallorca і взула шкіряні еспадрильї Polinetmoi. Інфанта розпустила волосся і зробила легкий макіяж, трохи підкресливши вії. 

Інфанта Софія, її мама королева Летиція та сестра принцеса Леонор / © Getty Images
Інфанта Софія, її мама королева Летиція та сестра принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Також ми показували вам образ, який обрала для прогулянки її старша сестра та майбутня королева Іспанії – принцеса Леонор, яка цього дня була за кермом.

Принцеса Леонор / © Getty Images
Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

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