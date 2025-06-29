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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
573
Час на прочитання
1 хв

У чорному топі та білих мінішортах: колишня дівчина принца Гаррі поділилася літніми кадрами

Колишня кохана принца Гаррі — Челсі Деві — поділилася кадрами з нової фотосесії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Челсі Деві

Челсі Деві / © instagram.com/chelsydavy

На знімках Деві рекламує ювелірні новинки бренду, який називається Aya. Мати двох дітей зазнімкована у чорному короткому топі та білих коротких шортах з високою талією та з тонким поясом.

Її біляве волосся розпущене і розвивається на вітрі, у вухах у Челсі кілька сережок, на зап’ясті — кілька браслетів, а на шиї кольє.

Челсі Деві / © instagram.com/chelsydavy

Челсі Деві / © instagram.com/chelsydavy

«Челсі носить свій улюблений літній образ — Aya Statement у поєднанні з Simply Gold», — йдеться у підписі до фотографій, якими поділився бренд, а Деві перепостила до себе на сторінку.

Челсі Деві / © instagram.com/chelsydavy

Челсі Деві / © instagram.com/chelsydavy

Нагадаємо, раніше Челсі ділилася фотографіями зі своїми двома дітьми — сином та дочкою показуючи, як вони вже підросли.

Челсі Деві / © instagram.com/chelsydavy

Челсі Деві / © instagram.com/chelsydavy

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Дата публікації
Кількість переглядів
573
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