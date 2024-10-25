У чорному топі та спідниці-плісе: красива принцеса Леонор на концерті в Ов'єдо

Спадкова принцеса Іспанії відвідала концерт напередодні церемонії вручення премії "Принцеса Астурійська" 2024 року.
Принцеса Леонор відвідала концерт перед церемонією вручення премії в Аудиторіумі принца Феліпе в Ов'єдо, куди приїхала разом із сестрою інфантою Софією, а також батьками – королем Філіпом VI та королевою Летицією.
Леонор одяглася в чорний топ із круглим вирізом і плісовану максіспідницю білого кольору в чорний принт, поєднуючи вбрання зі шкіряними туфлями-човниками на невисоких підборах. У принцеси було розпущене довге блискуче волосся, у вухах виблискували сережки з камінням і вона зробила більш виразний ніж зазвичай макіяж.
Королівська родина головувала на 32-му концерті з нагоди вручення премії принцеси Астурійської — заході, присвяченому симфонічній музиці, який цього року називався "Звукові ландшафти Америки".
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Днем раніше, нагадаємо, принцеса Леонор була призначена почесним мером Ов'єдо і отримала Медаль Астурії, де з'явилася в блакитному костюмі і мала дуже стильний вигляд.
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