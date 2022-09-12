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У чорному тренчі і перлах: Джилл Байден на жалобній церемонії

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У чорному тренчі і перлах: Джилл Байден на жалобній церемонії

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді США в образі total black з'явилася на заході.

Джилл Байден відвідала церемонію вшанування 21-ї річниці терористичних атак 11 вересня 2001 року в Шенксвіллі, штат Пенсильванія. Саме там один із викрадених Аль-Каїдою літаків упав після того, як пасажири та члени екіпажу спробували взяти штурмом кабіну пілотів.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді постала там у чорному тренчі. Свій аутфіт вона доповнила укладанням, макіяжем з акцентом на очах, перлинним намистом і сережками з перлами.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, пані Байден з чоловіком взяла участь у церемонії відкриття і презентації портретів експрезидента Барака Обами і його дружини Мішель Обами, яка відбулася у Білому домі. Для такої події перша леді обрала елегантне біле вбрання від Schiaparelli із золотими ґудзиками різної форми, а також чорні туфлі із золотими шипами на бежевих ремінцях.

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