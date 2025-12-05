У чорному тренчі та пітонових туфлях на шпильках: Меланія Трамп прочитала дітям книжку

Меланія Трамп / © Getty Images

Меланія Трамп відвідала маленьких пацієнтів у Дитячій національній лікарні у Вашингтоні. Біля святково прикрашеної ялинки вона прочитала дітям та їхнім рідним різдвяну книжку.

Перша леді мала елегантний вигляд. На ній був чорний тренч, який виблискував на світлі, з-під якого визирала чорна сукня міді. Талію вона підкреслила чорним поясом.

Аутфіт Меланія доповнила темно-бордовими туфлями з пітоновим принтом і на високих шпильках. Вреа мала гарну зачіска з локонами, макіяж смокі-айс і молочний манікюр. На руці у неї була каблучка з діамантами.

Нагадаємо, Меланія Трамп у сірій сорочці оверсайз на ґудзиках взяла участь у заході Червоного Хреста.