Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
189
Час на прочитання
1 хв

У чорному тренчі та пітонових туфлях на шпильках: Меланія Трамп прочитала дітям книжку

Дружина Трампа продовжила традицію перших леді і прочитала маленьким пацієнтам лікарні різдвяну книжку.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Меланія Трамп

Меланія Трамп / © Getty Images

Меланія Трамп відвідала маленьких пацієнтів у Дитячій національній лікарні у Вашингтоні. Біля святково прикрашеної ялинки вона прочитала дітям та їхнім рідним різдвяну книжку.

Перша леді мала елегантний вигляд. На ній був чорний тренч, який виблискував на світлі, з-під якого визирала чорна сукня міді. Талію вона підкреслила чорним поясом.

Меланія Трамп / © Getty Images

Меланія Трамп / © Getty Images

Аутфіт Меланія доповнила темно-бордовими туфлями з пітоновим принтом і на високих шпильках. Вреа мала гарну зачіска з локонами, макіяж смокі-айс і молочний манікюр. На руці у неї була каблучка з діамантами.

Нагадаємо, Меланія Трамп у сірій сорочці оверсайз на ґудзиках взяла участь у заході Червоного Хреста.

