У чорному тренчі та чоботях: принцеса Марія-Олімпія у скромному луку приїхала на модне шоу

Вчора принцеса Марія-Олімпія відвідала показ Burberry, подивившись колекцію осінь-зима 2024 під час Тижня моди, який зараз проходить у британській столиці.

На шоу принцеса приїхала у максимально стриманому образі, одягнувши чорний довгий тренч із поясом на талії та взувши чорні грубі чоботи. У дівчини було розпущене біляве волосся, вона трохи підкреслила вії і нанесла на губи червону помаду. Прикрас принцеса Марія-Олімпія вирішила цього вечора не одягати.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

Світські тусовки грецька принцеса дуже любить. І іноді обирає для таких виходів стримані образи. Наприклад, на вечірку Поппі Делевінь вона приїжджала у сірому джемпері та джинсах. На ній же тусувалася того дня і британська принцеса Беатріс.

Принцеса Марія-Олімпія на вечірці Поппі Делевінь / Фото: Getty Images

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