Меланія Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп з нагоди Дня подяки звернулися до американських військовослужбовців зі своєї резиденції Мар-а-Лаго у Палм-Біч, штат Флорида.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Для цього заходу перша леді обрала елегантний образ total black. На ній було чорне приталене вбрання без рукавів із відкладним коміром, акцентною лінією плечей та асиметричною застібкою на ґудзиках. Тонку талію вона підкреслила широким чорним ременем із прямокутною лакованою пряжкою.

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Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Дональд і Меланія Трампи / © скриншот з відео

Перша леді зробила красиву зачіску з локонами і бічним проділом. У неї був її фірмовий макіяж смокі-айс із пишними віями, підкресленими бронзером вилицями і з рожевим блиском на губах. У вухах у неї були лаконічні сережки-цвяшки з діамантам, на пальці — каблучка, а на руках — молочний манікюр.

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Меланія Трамп / © Associated Press

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Нагадаємо, Меланія Трамп у картатому пальті за 3490 доларів і пітонових лубутенах з’явилася на церемонії помилування індички у Білому домі.

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