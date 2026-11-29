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У чорному вбранні без рукавів і з красивими локонами: Меланія Трамп з'явилася у Мар-а-Лаго
Перша леді США обрала для появи на публіці лаконічний аутфіт і зробила виразний макіяж.
Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп з нагоди Дня подяки звернулися до американських військовослужбовців зі своєї резиденції Мар-а-Лаго у Палм-Біч, штат Флорида.
Для цього заходу перша леді обрала елегантний образ total black. На ній було чорне приталене вбрання без рукавів із відкладним коміром, акцентною лінією плечей та асиметричною застібкою на ґудзиках. Тонку талію вона підкреслила широким чорним ременем із прямокутною лакованою пряжкою.
Перша леді зробила красиву зачіску з локонами і бічним проділом. У неї був її фірмовий макіяж смокі-айс із пишними віями, підкресленими бронзером вилицями і з рожевим блиском на губах. У вухах у неї були лаконічні сережки-цвяшки з діамантам, на пальці — каблучка, а на руках — молочний манікюр.
Нагадаємо, Меланія Трамп у картатому пальті за 3490 доларів і пітонових лубутенах з’явилася на церемонії помилування індички у Білому домі.