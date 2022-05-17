У чорному вбранні і без підборів: Олена Зеленська на прощанні з Леонідом Кравчуком

У чорному вбранні і без підборів: Олена Зеленська на прощанні з Леонідом Кравчуком

Перша леді з чоловіком провели в останню путь першого президента України.

Сьогодні, 17 травня, в Українському домі у Києві прощаються з першим президентом незалежної України Леонідом Кравчуком.

Церемонію прощання відвідала Олена Зеленська разом із чоловіком Володимиром Зеленським. Президентське подружжя поклали квіти до труни Кравчука, яка була накрита синьо-жовтим прапором, і вшанували його пам'ять.

Олена і Володимир Зеленські / Фото: Getty Images

Перша леді була одягнена у чорний штанний костюм, блузку та взуття без підборів. Волосся вона зібрала в акуратний низький пучок.

Олена і Володимир Зеленські / Фото: Getty Images

Президент одягнув чорну сорочку і штани.

Фото: ТСН

Нагадаємо, першого голову Верховної Ради Леонада Кравчука поховають на Байковому кладовищі.

Кравчук пішов із життя унаслідок тривалої хвороби 10 травня у віці 88 років. Влітку 2021 року він переніс операцію на серці, після чого довго відновлювався.

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