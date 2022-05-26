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У чорному вбранні і бронежилеті: прем'єр-міністерка Фінляндії відвідала Ірпінь і Бучу

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У чорному вбранні і бронежилеті: прем'єр-міністерка Фінляндії відвідала Ірпінь і Бучу

Санна Марін/telegram irpininteresting

Глава фінського уряду оглянула наслідки руйнувань, які вчинили на Київщині російські окупанти.

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін прибула з робочим візитом до України. Політикиня відвідала Ірпінь та Бучу, де їй показали наслідки "руського міра".

Марін обговорила із місцевою владою допомогу у відновлення міст.

Одягнена глава фінського уряду була у чорну олімпійку, штани та бронежилет.

Нагадаємо, у квітні Санна Марін на зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром з'явилася у чорному светрі, до якого була прикріплена синьо-жовта стрічка на знак підтримки України.

Санна Марін / © Getty Images
Санна Марін / Фото: Getty Images

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