У чорному вбранні і бронежилеті: прем'єр-міністерка Фінляндії відвідала Ірпінь і Бучу

У чорному вбранні і бронежилеті: прем'єр-міністерка Фінляндії відвідала Ірпінь і Бучу

Глава фінського уряду оглянула наслідки руйнувань, які вчинили на Київщині російські окупанти.

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін прибула з робочим візитом до України. Політикиня відвідала Ірпінь та Бучу, де їй показали наслідки "руського міра".

⚡️Prime Minister of Finland Sanna Marin visited Bucha (the Kyiv region) pic.twitter.com/POaPe6b4ql — Flash (@Flash43191300) May 26, 2022

Марін обговорила із місцевою владою допомогу у відновлення міст.

Одягнена глава фінського уряду була у чорну олімпійку, штани та бронежилет.

Нагадаємо, у квітні Санна Марін на зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром з'явилася у чорному светрі, до якого була прикріплена синьо-жовта стрічка на знак підтримки України.

Санна Марін / Фото: Getty Images

Читайте також: