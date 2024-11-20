У чорному вбранні і капелюшку з вуаллю: Олена Зеленська на аудієнції у Папи Римського

Олена Зеленська приїхала до Ватикану, щоб взяти участь у загальній аудієнції для гостей з усього світу на площі Святого Петра. На заході вона сиділа поряд із першими леді Сербії, Тамарою Вучич, Литви, Діаною Науседєне, і Вірменії, Анною Акопян.

Олена Зеленська / Фото: Associated Press

Зеленська також побувала на аудієнції у Папи Римського Франциска в Апостольському палаці Ватикану.

Олена Зеленська / Фото: Getty Images

"Україна вдячна за участь Святого Престолу у процесі звільнення наших військовополонених. Знецінення людського життя вимагає посилення тиску на Росію. Сподіваємося, авторитет Святого Престолу допоможе рятувати більше невинних життів, які мають право бути в безпеці на рідній землі", – сказала дружина президента.

Перша леді і понтифік поговорили про те, як звільнити з російського полону всіх українців і українок, а також повернути додому всіх депортованих Росією українських дітей.

Перша леді передала Папі Римському від України тарілку "Святий Миколай" із ручним розписом.

Олена Зеленська / Фото: Getty Images

"З надією, що мир та безпека для українців нарешті запанують не тільки в наших побажаннях, а й у реальності", – додала Олена.

На аудієнції перша леді постала згідно протоколу – у чорному вбранні зі спідницею довжини міді, чорних капронових колготах і чорних туфлях. Волосся вона зібрала і доповнила зачіску чорним капелюшком із вуаллю, а вуха прикрасила золотими сережками.

Олена Зеленська / Фото: Associated Press

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