У чорному вбранні і капелюшку з вуаллю: Олена Зеленська на аудієнції у Папи Римського

Перша леді України у стриманому образі зустрілася з Папою Франциском.
Олена Зеленська приїхала до Ватикану, щоб взяти участь у загальній аудієнції для гостей з усього світу на площі Святого Петра. На заході вона сиділа поряд із першими леді Сербії, Тамарою Вучич, Литви, Діаною Науседєне, і Вірменії, Анною Акопян.
Зеленська також побувала на аудієнції у Папи Римського Франциска в Апостольському палаці Ватикану.
"Україна вдячна за участь Святого Престолу у процесі звільнення наших військовополонених. Знецінення людського життя вимагає посилення тиску на Росію. Сподіваємося, авторитет Святого Престолу допоможе рятувати більше невинних життів, які мають право бути в безпеці на рідній землі", – сказала дружина президента.
Перша леді і понтифік поговорили про те, як звільнити з російського полону всіх українців і українок, а також повернути додому всіх депортованих Росією українських дітей.
Перша леді передала Папі Римському від України тарілку "Святий Миколай" із ручним розписом.
"З надією, що мир та безпека для українців нарешті запанують не тільки в наших побажаннях, а й у реальності", – додала Олена.
На аудієнції перша леді постала згідно протоколу – у чорному вбранні зі спідницею довжини міді, чорних капронових колготах і чорних туфлях. Волосся вона зібрала і доповнила зачіску чорним капелюшком із вуаллю, а вуха прикрасила золотими сережками.
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