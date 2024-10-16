У чорному вбранні і з брошкою-півником: новий діловий образ Олени Зеленської

Перша леді у штанному костюмі і на шпильках з'явилася на заході у Києві.

Олена Зеленська взяла участь у презентації довідника "SPINALIS. Нова сторінка життя з ураженням спинного мозку", яка відбулася під час візиту шведської делегації до Києва.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Цей довідник є результатом мого візиту до Стокгольма торік. Тож особливо рада приймати сьогодні в Києві шведських друзів і партнерів України. Швеція послідовно та впевнено підтримує Україну й наших людей – і тих, хто шукає прихистку, втікаючи від російської агресії, і тих, хто потребує реабілітації та відновлення", – зазначила перша леді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На заході Зеленська постала у діловому аутфіті. На ній був чорний штанний костюм і чорний топ. Вбрання вона скомбінуваала зі шкіряними чорними туфлями на шпильках.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

До лацкану жакета дружина президента прикріпила одну з улюблених символічних брошок із позолоченого срібла у вигляді півника від українського бренду Gunia Project.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

В Олени було гарне укладання з локонами, макіяж у ніжних відтінках і золотисті сережки у вухах.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у діловому чорному костюмі і базовій футболці побувала на стадіоні у Гостомелі.

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