У чорному вбранні і з перлинними сережками: Олена Зеленська в ефірі сінгапурського телеканалу

Перша леді дала інтерв'ю, в якому розповіла про повномасштабне російське вторгнення Росії в Україну та про наслідки війни для всього світу.

Олена Зеленська дала інтерв'ю телеканалу NewsAsia сінгапурського національного мовника Mediacorp. Вона розповіла про війну Росії в Україні та про її наслідки для всього світу.

Дружина президента зауважила, що винна у здорожчанні цін у світі не Україна, а країна-загарбник, яка розпочала цю війну.

"У цій війні ніхто не може стояти на нейтральній позиції. Можна бути або на боці загарбника, або на боці того, на кого напали. Третього немає. Щоб визначитися, треба просто чесно в себе запитати: чи хотів би я бути на місці України та українців? Чи хотів би я зазнати такого нападу й жити у світі, де це взагалі можливо?..

Але люди в інших країнах мають знати: якщо в них зростають ціни, то винна в цьому не Україна, а загарбник, який розпочав війну. Вони мають знати, хто це спричинив, і тоді зможуть обрати правильний курс", - написала Олена в Instagram.

В ефірі пані Зеленська постала у чорному вбранні з короткими рукавами і двома білими смужками. Аутфіт вона доповнила ніжним макіяжем та укладанням з локонами і боковим проділом. Вуха вона прикрасила елегантними перлинними сережками.

Нагадаємо, Олена Зеленська з чоловіком взяла участь у церемонії нагородження учасників акції "Діти-рятувальники – герої війни". Захід відбулася у Білій залі Героїв України у Маріїнському палаці. Там вона постала у діловому аутфіті: у темному штанному костюмі і світлій блузці, які доповнила бежевими туфлями на шпильках.

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