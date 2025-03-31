У чорному вбранні і з символічно брошкою: Олена Зеленська в образі total black з’явилася на заході

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

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Олена Зеленська взяла участь у зустрічі з представниками спільноти закладів вищої освіти, які впроваджують Всеукраїнську програму ментального здоров’я «Ти як?». Там вона виступила з промовою.

«Під час візитів до закордонних навчальних закладів завжди з радістю та гордістю розповідаю про українську освіту. У країні, що живе у війні, навчання — це прояв того, що життя триває. Це відчуття, що майбутнє можливе й у ньому буде ще щось, окрім війни», — зазначила перша леді.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Вона постала на заході в образі total black. На Зеленській був діловий костюм, сорочка і взуття на низькій підошві.

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До лацкану жакета Олена прикріпила символічну золоту брошку з колаборації українських брендів Guzema Fine Jewelry X Gunia Project під назвою «Незалежна». В основі брошки — квітка з рушників України ХІХ-ХХ століття.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Аутфіт перша леді завершила акуратною зачіскою, ніжним макіяжем і сережками-цвяшками.

У цьому образі Олена разом із чоловіком-президентом Володимиром Зеленським сьогодні, 31 березня, у третю річницю звільнення Бучі від російських окупантів, вшанували пам’ять убитих українців та українок. Президентське подружжя поставило лампадки до меморіалу на території церкви Святого апостола Андрія Первозваного та всіх святих Православної церкви України.

Володимир і Олена Зеленські / © Instagram Олени Зеленської

Володимир і Олена Зеленські / © Instagram Олени Зеленської

У пам’ятному заході взяли участь також керівники і представники парламентів Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Литви, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Португалії, Словенії, Фінляндії, Хорватії, Чехії, Швеції, Європейського парламенту.