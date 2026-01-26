У чорному вбранні і з синьо-жовтою квіткою: Олена Зеленська під час робочого візиту до Литви

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська під час робочого візиту до Литви зустрілася з представниками литовських університетів: Університету Вітовта Великого, Вільнюського університету імені Гедиміна, Університету Міколаса Ромеріса і Клайпедського університету. Навчальні заклади приєдналися до Глобальної коаліції українських студій — ініціативи з вивчення України й україністики в навчальних закладах світу. Коаліція вже об’єднує 60 закладів у 23 країнах.

Разом із Зеленською там була присутня її литовська колега Діана Наусєдєнє.

Знімки з події перша леді опублікувала у своїх соцмережах.

«Російські імперські наративи ще продовжують діяти в багатьох країнах і формувати кремлівську суспільну думку. Ось для чого потрібні українські студії: вони нестимуть правду про Україну від самої України. Вони розкажуть про століття поневолення, які Україна і Литва пережили в імперії, про непростий шлях мов, які намагалися стерти й русифікувати, про депортації цілих народів, зокрема про долю Криму та його народу, який зазнав і зазнає нині нових російських репресій», — зазначила дружина президента.

Там Олена постала у діловому образі. На ній був чорний твідовий жакет, чорна сорочка, чорні штани вільного крою і чорне взуття. До жакету перша леді прикріпила синьо-жовту квітку і золоту брошку з перлиною.

У Зеленської було укладання з локонами, ніжний макіяж і золоті сережки з перлинами у вухах.

Нагадаємо, Олена Зеленська з чеським президентом побувала в укритті на Київщині.