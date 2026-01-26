ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
94
Час на прочитання
2 хв

У чорному вбранні і з синьо-жовтою квіткою: Олена Зеленська під час робочого візиту до Литви

Перша леді України з чоловіком-президентом побувала з візитом у Литві.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська під час робочого візиту до Литви зустрілася з представниками литовських університетів: Університету Вітовта Великого, Вільнюського університету імені Гедиміна, Університету Міколаса Ромеріса і Клайпедського університету. Навчальні заклади приєдналися до Глобальної коаліції українських студій — ініціативи з вивчення України й україністики в навчальних закладах світу. Коаліція вже об’єднує 60 закладів у 23 країнах.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Разом із Зеленською там була присутня її литовська колега Діана Наусєдєнє.

Знімки з події перша леді опублікувала у своїх соцмережах.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

«Російські імперські наративи ще продовжують діяти в багатьох країнах і формувати кремлівську суспільну думку. Ось для чого потрібні українські студії: вони нестимуть правду про Україну від самої України. Вони розкажуть про століття поневолення, які Україна і Литва пережили в імперії, про непростий шлях мов, які намагалися стерти й русифікувати, про депортації цілих народів, зокрема про долю Криму та його народу, який зазнав і зазнає нині нових російських репресій», — зазначила дружина президента.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Там Олена постала у діловому образі. На ній був чорний твідовий жакет, чорна сорочка, чорні штани вільного крою і чорне взуття. До жакету перша леді прикріпила синьо-жовту квітку і золоту брошку з перлиною.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

У Зеленської було укладання з локонами, ніжний макіяж і золоті сережки з перлинами у вухах.

Нагадаємо, Олена Зеленська з чеським президентом побувала в укритті на Київщині.

Дата публікації
Кількість переглядів
94
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie