У чорному вбранні і з улюбленою зачіскою: Юлія Тимошенко виступила у парламенті

У чорному вбранні і з улюбленою зачіскою: Юлія Тимошенко виступила у парламенті

Політикиня з'явилася на роботі у скромному аутфіті.

Юлія Тимошенко виступила сьогодні, 14 лютого, на Погоджувальній раді. Там Юлія Володимирівна постала у скромному образі. На ній було чорне вбрання.

Юлія Тимошенко/Скрін відео

Аутфіт політикиня доповнила улюбленою останнім часом зачіскою – низьким хвостом з прикореневим об'ємом і випущеними спереду пасмами. На обличчі був ніжний макіяж і оптичні окуляри у вишуканій оправі. На руці у неї були браслети.

Юлія Тимошенко/Скрін відео

Раніше на Погоджувальній раді нардепка постала у сірому пальті з широким коміром, під яким на ній було вбрання, розшите різнокольоровими паєтками.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

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