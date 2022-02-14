У чорному вбранні і з улюбленою зачіскою: Юлія Тимошенко виступила у парламенті

Політикиня з'явилася на роботі у скромному аутфіті.
Юлія Тимошенко виступила сьогодні, 14 лютого, на Погоджувальній раді. Там Юлія Володимирівна постала у скромному образі. На ній було чорне вбрання.
Аутфіт політикиня доповнила улюбленою останнім часом зачіскою – низьким хвостом з прикореневим об'ємом і випущеними спереду пасмами. На обличчі був ніжний макіяж і оптичні окуляри у вишуканій оправі. На руці у неї були браслети.
Раніше на Погоджувальній раді нардепка постала у сірому пальті з широким коміром, під яким на ній було вбрання, розшите різнокольоровими паєтками.
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