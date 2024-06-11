У чорному вбранні і з золотими-сережками: папараці заскочили Джилл Байден біля суду

Папараці заскочили Джилл Байден, коли вона вийшла з федерального суду у Вілмінгтоні, штат Делавер.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді була у всьому чорному: штанному костюмі і блузці з круглими ґудзиками і V-подібним декольте.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфіт Джилл доповнила чорною сумкою із золотою фурнітурою, чорними сонцезахисними окулярами, золотими сережками-кільцями, золотими ланцюжками з підвісками і золотими браслетами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден у золотих слінгбеках і кобальтовій сукні з плісуванням побувала на пам'ятній церемонії у Франції.

Читайте також: