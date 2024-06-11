У чорному вбранні і з золотими-сережками: папараці заскочили Джилл Байден біля суду

Перша леді США в образі total black відвідала суд.
Папараці заскочили Джилл Байден, коли вона вийшла з федерального суду у Вілмінгтоні, штат Делавер.
Перша леді була у всьому чорному: штанному костюмі і блузці з круглими ґудзиками і V-подібним декольте.
Аутфіт Джилл доповнила чорною сумкою із золотою фурнітурою, чорними сонцезахисними окулярами, золотими сережками-кільцями, золотими ланцюжками з підвісками і золотими браслетами.
Нагадаємо, Джилл Байден у золотих слінгбеках і кобальтовій сукні з плісуванням побувала на пам'ятній церемонії у Франції.
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