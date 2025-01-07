У чорному вбранні із золотою пряжкою: королева Йорданії Ранія на діловій зустрічі

Ранія в цій сукні мала стильний, сучасний та елегантний вигляд. Королева часто носить подібні вбрання-сорочки.

Королева Йорданії Ранія вже провела свою першу зустріч 2025 року — 54-річна жінка відвідала провінцію Джераш, де зустрілася з членами Асоціації розвитку громад Darb Al Noor та групою молодих підприємців, яких вона раніше підтримувала через спонсорську схему.

Королева Ранія / Фото: Instagram королеви Ранії

Асоціація фокусується на розширенні прав та можливостей молоді та жінок шляхом підтримки їхніх невеликих проєктів, а також надання освітніх програм для дітей. Під час зустрічі вона поспілкувалася із різними підприємцями, а знімками поділилася у своїх соцмережах.

Королева Ранія одягла шовкову сукню-сорочку довжини міді з ґудзиками спереду та накладними кишенями, що була від бренду Gabriela Hearst. Вбрання вона доповнила поясом із золотою пряжкою, золотими прикрасами, макіяжем і своїм улюбленим укладанням.

Королева Ранія / Фото: Instagram королеви Ранії

Нагадаємо, раніше ми показували, якою милою фотографією напередодні Нового року поділилися принцеса Раджва і кронпринц Хусейн, на якій сім'я позувала з маленькою дочкою принцесою Іман — першою і поки що єдиною онучкою Ранії.

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