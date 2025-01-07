У чорному вбранні із золотою пряжкою: королева Йорданії Ранія на діловій зустрічі

Ранія в цій сукні мала стильний, сучасний та елегантний вигляд. Королева часто носить подібні вбрання-сорочки.
Королева Йорданії Ранія вже провела свою першу зустріч 2025 року — 54-річна жінка відвідала провінцію Джераш, де зустрілася з членами Асоціації розвитку громад Darb Al Noor та групою молодих підприємців, яких вона раніше підтримувала через спонсорську схему.
Асоціація фокусується на розширенні прав та можливостей молоді та жінок шляхом підтримки їхніх невеликих проєктів, а також надання освітніх програм для дітей. Під час зустрічі вона поспілкувалася із різними підприємцями, а знімками поділилася у своїх соцмережах.
Королева Ранія одягла шовкову сукню-сорочку довжини міді з ґудзиками спереду та накладними кишенями, що була від бренду Gabriela Hearst. Вбрання вона доповнила поясом із золотою пряжкою, золотими прикрасами, макіяжем і своїм улюбленим укладанням.
Нагадаємо, раніше ми показували, якою милою фотографією напередодні Нового року поділилися принцеса Раджва і кронпринц Хусейн, на якій сім'я позувала з маленькою дочкою принцесою Іман — першою і поки що єдиною онучкою Ранії.
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