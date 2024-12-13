У чорному вбранні та сережках з чорними діамантами: королева Летиція та король Філіп VI на прийомі в Італії

Іспанське королівське подружжя відвідало урочисту вечерю в Квірінальському палаці в Римі, організовану стороною, що приймає монарха та його дружину.

До резиденції президента Італії Серджіо Маттарелли, який також був господарем цієї вечері, королева Летиція приїхала в максісукні, верх якої складався з шовкового жоржету та атласної спідниці. Вечірній лук королева доповнила красивими сережками із чорними діамантами від швейцарського бренду De Grisogono, подвійними браслетами Cartier та своєю улюбленою каблучкою Coreterno на пальці, яка, до речі, від італійського дизайнера. А також зробила виразний макіяж та красиву зачіску легкими локонами.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Король Філіп VI був у чорному смокінгу, білій сорочці, жилеті та краватці-метелику чорного кольору.

Минулого дня ми розглядали інший образ королеви Летиції, в якому вона приїхала на зустріч зі співробітниками FAO (Продовольча та сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй) у резиденції посла Іспанії в Римі.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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