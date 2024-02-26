У чорному вбранні та шкіряних балетках: королева Максима вирушила у робочу поїздку

Королеву Нідерландів сфотографували після прибуття до аеропорту Медельїн. Максима відвідує Колумбію як спеціальний захисник Генерального секретаря ООН з інклюзивного фінансування розвитку.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Максима була цього дня у чорному джемпері з круглою горловиною, подовженому жакеті та вкорочених широких штанях, а взута у коричневі балетки з круглим чорним носком та відкритою п'ятою. Через плече у королеви висіла невелика сумка, розшита золотими паєтками.

Цього разу Максима не стала одягати сережки, а обійшлася лише кількома браслетами на зап'ястях. Волосся її було розпущене, а макіяж на обличчі максимально нейтральний.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого тижня королева Максима та король Віллем-Олександр у публічній заяві висловили свою підтримку українському народу у другу річницю повномасштабного вторгнення.

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