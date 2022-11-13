У чорному вбранні та з кольє королеви: принцеса Кейт та принц Вільям на концерті в Альберт-Голі

У центрі заходу була королівська четвірка – король Чарльз та королева Камілла, принц Вільям та принцеса Кетрін. Це щорічний концерт, який проводиться на честь полеглих британських солдатів напередодні Воскресіння пам'яті.

Кейт та Вільям з членами королівської родини / Фото: Associated Press

Кейт була в чорному короткому жакеті з поясом на талії та спідниці, декорованій мереживом на подолі. Також взута принцеса була в шкіряні туфлі, а в руках тримала маленький клатч.

На шиї у Кейт виблискувало перлинне кольє королеви Єлизавети II, яке вона одягає не вперше. Історію цієї прикраси ми розповідали раніше, монархиня ще за життя позичала це кольє тільки двом жінкам – принцесам Уельським Діані та Кетрін. Також на Кейт були перлинні сережки-висячки, а на грудях три макові квітки. Кейт зробила гарне укладання та вечірній макіяж на обличчі.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Getty Images

Принц Вільям одягнув костюм і білу сорочку, на його піджаку була пришпилена одна макова квітка та медалі. Фестиваль пам'яті також відвідали король Чарльз та королева Камілла, принц Едвард та графиня Софі, королівська принцеса Анна та її чоловік, віце-адмірал сер Тім Лоуренс, герцог та герцогиня Глостерські, герцог Кентський та принцеса Олександра.

Кейт, Вільям, Чарльз та Камілла / Фото: Associated Press

Сьогодні, в неділю, члени королівської сім'ї знову зберуться на Національну службу пам'яті, також відому як Неділя пам'яті, церемонію біля військового меморіалу Кенотаф у Лондоні. Цього року відмічається перша неділя пам'яті після смерті королеви Єлизавети II та сходження на престол короля Чарльза ІІІ.

Зліва прем'єр-міністр Ріші Сунак з дружиною Акшатою Мурті / Фото: Associated Press

Кейт, Вільям, Чарльз та Камілла / Фото: Associated Press

Принцеса Анна та сер Тім Лоуренс / Фото: Associated Press