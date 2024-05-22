У чорному вбранні з білим коміром і на шпильках: Олена Зеленська виступила на конференції

Перша леді у діловому луку з'явилася на заході у столиці.

Олена Зеленська взяла участь у конференції з медичного партнерства у Києві. Вона подякувала всім, хто став побратимом українських медзакладів, а також запросила долучитися тих, хто цього ще не зробив.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Війна в Україні чимось схожа на пандемію. Бо агресія, фізичне та ментальне руйнування не мають кордонів. Знецінення людського життя "інфікує" весь світ. І саме лікарі – та сила, яка може протистояти новій глобальній кризі – кризі людяності", – зазначила перша леді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На конференції Зеленська постала у чорному вбранні, яке складалося зі спідниці міді і приталеного жакета, та білій сорочці з білим коміром. Талію вона підкреслила тонким чорним ремінцем.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Свій діловий образ перша леді доповнила чорними туфлями на шпильках. Вона зробила акуратне укладання, ніжний макіяж і прикрасила вуха перлинними сережками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

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