У чорному вбранні з білим коміром: Олена Зеленська взяла участь у конференції, на яку її запросив Шарль Мішель

У чорному вбранні з білим коміром: Олена Зеленська взяла участь у конференції, на яку її запросив Шарль Мішель

Перша леді України розповіла історії українок, пов'язані з війною.

Олена Зеленська через відеозв'язок взяла участь у конференції "Жінки у конфліктах", присвяченій становищу жінок, які опинилися в епіцентрі воєн, правосуддю, а також жіночому лідерству у надскладних життєвих обставинах.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Захід, організований ЄС спільно з "ООН – Жінки", відбувся у Брюсселі.

Світлини із конференції Олена опублікувала в Instagram.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Першу леді України до участі у заході запросив президент Європейської ради Шарль Мішель, який неодноразово відвідував Україну з початку російського вторгнення.

Шарль Мішель / Фото: Instagram Олени Зеленської

Під час виступу пані Зеленська показала знімки українок і розповіла їхні історії, пов'язані з війною, яку Росія розв'язала у нашій країні.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Я не хочу, не можу говорити про війну мовою статистики й цифр. За ними втрачаються долі. У нас уже є справжні символи нашої війни", – сказала Олена.

Олена відзначила велику роль українських жінок у спротиві російському вторгненню.

"Їх не можна назвати пасивними жертвами, в кожної з них – своя історія спротиву. Більшість наших медиків – жінки. 50% наших підприємців – жінки, і вони працюють, щоб підтримувати економіку. У лавах ЗСУ – 37 тисяч жінок. Вже понад тисячу жінок стали командирами. Як-от вчителька історії Любов Плаксюк – перша українка, яка очолила артилерійський підрозділ і зараз воює на Донбасі. Є таке популярне питання: яка ваша суперсила?" Так от, кожна наша жінка може відповісти: моя суперсила – я українка! І це не перебільшення. Наші жінки – супергероїні, які наближають перемогу кожним днем свого життя", - зазначила перша леді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

У концеренції взяли участь також президентка Грузії Саломе Зурабішвілі та лауреатка Нобелівської премії миру 2018 року, іракська правозахисниця Надя Мурад, яка пережила рабство й тортури ІДІЛ. Вона ж виступила співорганізаторкою заходу.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На онлайн-конференції Олена постала у чорному жакеті, з-під якого визирав білий комір сорочки. Акуратне укладання, ніжний макіяж і сережки-пусети завершили діловий образ Зеленської.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

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