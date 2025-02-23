У чорному вбранні і з брошкою-мапою: Олена Зеленська виступила онлайн на міжнародному форумі

Перша леді України у стриманому образі постала під час онлайн-виступу.

Олена Зеленська через відеозв'язок виступила на міжнародному форумі "Три роки, безліч доль: на захисті свободи та майбутнього українських дітей", який відбувся в Українському центрі у Вільнюсі. Цей центр Зеленська патронує разом зі свєю колегою – першою леді Литви Діаною Наусєдєнє.

У відеовиступі перша леді закликала учасників із різних країн стати голосом українських дітей.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Закликала ставати посередниками у їхньому поверненні, допомагати реінтегруватися тим, хто вже повернувся. Бо їхні психологічні, соціальні втрати після пережитого такі, що самим їм не впоратися. В Україні для допомоги таким дітям діє програма Bring Kids Back UA, створена за ініціативою президента Володимира Зеленського.

Закінчується третій рік української оборони від повномасштабного російського вторгнення. На що я сподіваюся, крім героїзму українських чоловіків і жінок? На свідомість та емпатію всіх відповідальних людей із різних країн. Котрим не байдуже, яким буде життя та як його побачать і відчують їхні діти", – зазначила Олена Зеленська.

Під час онлайн-виступу вона постала у чорному вбранні з довгими рукавами і круглим вирізом із шовковою облямівкою.

Перша леді зробила акуратне укладання з боковим проділом, макіяж у ніжних відтінках, прикрасила вуха золотими сережками, а до вбрання прикріпила одну зі своїх улюблених символічних брошок у вигляді мапи України від українського бренду Gasanova.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у блакитному жакеті і з пташкою на грудях постала на онлайн-зустрічі.

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