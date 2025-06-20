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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
127
Час на прочитання
1 хв

У чорному жакеті і з гарними локонами: Олена Зеленська на діловій зустрічі у Києві

Перша леді України у діловому образі зустрілася з виконавчою директоркою Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська зустрілася у Києві з виконавчою директоркою Всесвітньої продовольчої програми Організації Об’єднаних Націй (ВПП ООН) Сінді Маккейн. Вони обговорили подальшу підтримку реалізації реформи шкільного харчування в Україні.

За словами дружини президента, в Україні працює 16 кулінарних хабів, триває створення ще десяти.

Олена Зеленська і Сінді Маккейн / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська і Сінді Маккейн / © Instagram Олени Зеленської

«Проводимо інформаційну кампанію — вчимо дітей робити усвідомлений вибір на користь здорових звичок. Це впливає на цілі родини, і сподіваємося, поступово змінить культуру споживання в усій країні», — зазначила Зеленська.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Перша леді постала на зустрічі у діловому чорному костюмі приталеного силуету і з асиметричним рядом ґудзиків. До жакета вона прикріпила золоту брошку у вигляді символу Фундації Олени Зеленської.

Дружина президента зробила гарну зачіску з локонами, макіяж у ніжних відтінках і завершила лук золотими сережками.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська відвідала художній музей Леопольда у стильному чорному костюмі, який складався зі штанів-палацо з поясом і жакета без коміра і з невеликими чорними ґудзиками.

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Дата публікації
Кількість переглядів
127
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