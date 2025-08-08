- Дата публікації
У чорному жакеті та джинсах: дівчина данського графа Ніколая відвідала Тиждень моди в Копенгагені
25-річна данська модель та засновниця модного бренду BénéSoie Бенедикте Туструп відвідала Тиждень моди у Копенгагені.
Дівчина відома не лише як засновниця бренду, що виробляє сумки ручної роботи та інші жіночі аксесуари, а й є коханою данського графа Ніколая фон Монпеза — старшого сина принца Йоагіма та його першої дружини принцеси Олександри.
Бенедикте, як і граф Ніколай працюють в індустрії моди.
Її зазнімкували на модному заході біля студії Skall Studio у Данії. Одягнена Бенедикте була у строгий чорний жакет і широкі сині прямі джинси, взута в босоніжки на підборах, у неї на обличчі були сонцезахисні окуляри з темними лінзами та чорною оправою, а довге світле волосся вона уклала хвилями. Також у дівчини був світлий манікюр, легкий макіяж на обличчі та золота каблучка на пальці, в одній руці вона тримала чорний клатч.
Торік у серпні пара дебютувала на Тижні моди у Копенгагені. До речі, Бенедикте нагадує голлівудську акторку Блейк Лайвлі, є в них щось спільне у зовнішності.