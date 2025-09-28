ТСН у соціальних мережах

У чорному жакеті та штанях: елегантна королева Ранія на вулицях Нью-Йорка

Королева Ранія продемонструвала черговий елегантний аутфіт на публіці.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Ранія

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Цього тижня йорданська королева перебувала з візитом у США, вона приїжджала до Нью-Йорка на засідання в межах тижня Генеральної Асамблеї ООН.

У своєму Instagram Ранія опублікувала цей кадр і написала, що фото було зроблено одного дощового дня в Нью-Йорку.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Одягнена королева була в чорний подовжений жакет і класичні штани зі стрілками, взута в туфлі-човники з металевим носком на підборах, і така ж сумка кольору металік була у Ранії на плечі. Образ Її Величність доповнила золотим кольє на шиї та намистом у вигляді ланцюга, зробила укладання та виразний макіяж на обличчі.

Під час цієї поїздки королева постала на публічних заходах у кількох образах і всі вони були чудові.

