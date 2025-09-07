У чорному жакеті та штанях: елегантна принцеса Кейт сходила на матч по регбі

Принцеса Кейт / © Getty Images

Матч між збірними Англії та Австралії відбувся на стадіоні «Брайтон енд Гоув Альбіон», у південно-східній Англії.

Цього разу на публіці Кейт з’явилася у шовковій атласній блузці кольору слонової кістки з каскадними оборками від Knatchbull, вовняному чорному блейзері від улюбленого бренду Alexander McQueen, чорних штанях Roland Mouret. Таким чином члени королівської сім’ї демонструють, що перебувають у жалобі за герцогинею Кентською, Кетрін.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська доповнила свій лук квадратною сумкою зі стьобаної овчини від Chanel, сережками у вигляді переплетених кілець із білого, жовтого та рожевого золота від Сartier, а волосся зібрала позаду шпилькою. Макіяж на її обличчі був максимально лаконічний.

До речі, багато шанувальників Кейт зазначили, що на цих фотографіях її волосся має темніший вигляд і наче такого ж відтінку, яким було раніше. Нагадаємо, у соцмережах критикували принцесу за пишне укладання та новий колір волосся, мовляв Кейт приховує від публіки, що носить перуку чи накладні пасма після перенесеної терапії від раку і не бажає говорити правду. А колишній перукар принцеси Діани публічно виступив на захист принцеси Уельської.