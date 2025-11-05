У чорному жакеті, з білим коміром і цікавою брошкою: Олена Зеленська у Полтаві

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська разом із командою Фундації відвідала Школу Супергероїв у Полтаві — освітній центр, що працює на базі дитячої міської лікарні. Вони поспілкувалися з учителями, командою, дітьми, і оглянули, як там все влаштовано.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

«Ми побували на різних заняттях: спостерігали за уроком фізики у старшокласників, побачили, як відбуваються заняття з психологом, де діти вчаться розуміти свої емоції й говорити про них», — розповіла перша леді у дописі в Instagram.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Зеленська постала там у діловому чорному вбранні, яке складалося зі штанів-палацо і жакета, з-під якого визирав білий округлий комір від блузки. У першої леді було акуратне укладання, ніжний макіяж, лаконічні сережки у вухах і цікава брошка з намистинами, яку вона прикріпила до жакета.

Нагадаємо, Олена Зеленська продемонструвала аутфіт у сірому костюмі і з новою красивою зачіскою.