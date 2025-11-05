ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
63
Час на прочитання
1 хв

У чорному жакеті, з білим коміром і цікавою брошкою: Олена Зеленська у Полтаві

Перша леді України з робочим візитом відвідала Полтавщину.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська разом із командою Фундації відвідала Школу Супергероїв у Полтаві — освітній центр, що працює на базі дитячої міської лікарні. Вони поспілкувалися з учителями, командою, дітьми, і оглянули, як там все влаштовано.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

«Ми побували на різних заняттях: спостерігали за уроком фізики у старшокласників, побачили, як відбуваються заняття з психологом, де діти вчаться розуміти свої емоції й говорити про них», — розповіла перша леді у дописі в Instagram.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Зеленська постала там у діловому чорному вбранні, яке складалося зі штанів-палацо і жакета, з-під якого визирав білий округлий комір від блузки. У першої леді було акуратне укладання, ніжний макіяж, лаконічні сережки у вухах і цікава брошка з намистинами, яку вона прикріпила до жакета.

Нагадаємо, Олена Зеленська продемонструвала аутфіт у сірому костюмі і з новою красивою зачіскою.

Дата публікації
Кількість переглядів
63
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie