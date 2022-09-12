У чорному жакеті і білій сорочці: Олена Зеленська у класичному луку виступила на заході

Олена Зеленська виступила на 17-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) і взяла участь у панельній дискусії, яку модерував відомий історик Тімоті Снайдер.

Відео виступу перша леді опублікувала в Instagram.

Зустріч YES була присвячена зусиллям України із захисту суверенітету, незалежності та свободи.

Зеленська виступила з промовою про людяність як ключовий пріоритет для українців.

"Ця війна питає в кожного у світі: "Які в тебе цінності? На чиєму ти боці? На боці сили та агресії? Чи на боці тих, хто протистоїть загарбнику й захищається?" Наша головна цінність – людина. Кожна людина, доросла чи маленька. Бо вона і є країна. Рятуючи своїх людей, ми рятуємо країну", – зазначила перша леді.

Вона наголосила, що порятунок країни відбувається не лише на фронті:

"Ми рятуємо країну, коли евакуюємо людей із гарячих точок. Коли вивозимо на лікування за кордон онкохворих діток. Ми рятуємо країну, коли доправляємо в постраждалі міста інкубатори з безперебійним живленням для новонароджених – таких немовлят у нас тепер з’являється вдвічі більше через постійний стрес їхніх матерів. Інколи такі діти важать по 700 грамів. Але вони виживуть, бо вони – теж наша цінність. Якщо наші діти вчитимуться й розвиватимуться, то це зробить і Україна. Якщо дорослі зможуть працювати й гідно забезпечувати свої родини, то вистоїть наша економіка", – сказала Олена.

На зустрічі перша леді постала у класичному діловому образі: у чорному жакеті, білій сорочці, чорних прямих штанях та чорних туфлях на шпильках. Аутфіт вона доповнила макіяжем смокі айс і стильною зачіскою.

Олена Зеленська

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