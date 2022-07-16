У чорному жакеті і блузці з краваткою-бантом: Олена Зеленська взяла участь у запуску українськомовного аудіогіду у Берліні

Олена Зеленська через відеозв'язок взяла участь у презентації запуску аудіогіда українською мовою у палаці-музеї Шарлоттенбург у Берліні.

Фото: Instagram Олени Зеленської

У презентації взяла також участь дружина президента Німеччини Ельке Бюденбендер.

Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді України зазначила, що війна, розв'язана Росією, надала проєкту із запуску українських аудіогідів ще більшої актуальності, бо нині йдеться про захист української мови та всього українського від загарбників.

"Мова – це те, чого нападник не може знищити, хоч би як намагався", – сказала перша леді.

Крім того, проєкт є важливим для українців, які були змушені тікати від війни до Німеччини на тимчасове перебування. Там зараз майже 900 тисяч вимушених переселенців із України.

"Після пережитих жахів українці, яких розкидало по світу, відвідують музеї та екскурсії, бо це допомагає знову відчути мирне життя та вивчити країну, яка дала прихисток. Наші аудіогіди – рідне слово для тих, хто вимушено полишив Україну", – наголосила Зеленська.

Фото: Instagram Олени Зеленської

У Берліні це вже другий українськомовний гід. Перший працює у Музеї природознавства. Рік тому запустили аудіогід українською у палаці Сансусі в Потсдамі. А всього українською мовою заговорили вже понад 40 музеїв, палаців та інших визначних місць планети.

"Зараз, під час розв'язаної Росією війни, і для наших співвітчизників, і для всієї нашої культури особливо важливо, щоб українська лунала в різних куточках світу. Бо мова – це те, чого нападник не може знищити, хоч би як він намагався. І мова миру обов'язково переможе", - написала Олена в Instagram.

На зустрічі перша леді постала у діловому аутфіті. На ній був чорний жакет і біла блузка з краваткою-бантом. Образ вона доповнила акуратним укладанням, ніжним макіяжем і лаконічними сережками.

Нагадаємо, Зеленська дала інтерв'ю корейським ЗМІ, яким розповіла про війну.

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