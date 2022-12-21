У чорному жакеті і сережках-пусетах: Олена Зеленська під час онлайн заходу

Перша леді взяла участь у презентації проєкту, яке є джерелом інформації для українців із життєво важливих питань (як знайти роботу, як отримати допомогу людям із інвалідністю, куди звернутися, щоб оформити житлову субсидію, тощо).

Олена Зеленська і віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров презентували новий розділ на порталі "Дія" – "Дія. Безбар'єрність". Там можна знайти всю необхідну інформацію про держпослуги.

Головна мета порталу – спростити взаємодію з державою для всіх, хто потребує допомоги в різні моменти життя.

Олена Зеленська і Михайло Федоров / Фото: Instagram Олени Зеленської

Світлини з онлайн події перша леді опублікувала у своєму телеграм-каналі, а відео - в Instagram.

"Важливо розуміти, що люди старшого віку та молодь користуються і інтернетом, і держпослугами по-різному. Літні люди частіше зацікавлені у державних послугах, але мають складнощі з користуванням діджитальними порталами. У молоді все навпаки: молоді люди розуміють, як працює "Дія" та інші сервіси, але іноді навіть не думають шукати допомоги в держави під час важливих життєвих етапів (наприклад, підбір першої роботи, щеплення дитини).

Отже, головна мета розділу "Дія. Безбар’єрність" – додати взаєморозуміння й людяності у спілкуванні з державою. Війна ставить нові питання щодня. Але й не знімає попередніх. Питання без відповідей – це бар’єр, перепона перед нашими надіями. Та завдання країни – ці бар’єри прибирати, і навіть війна тут не стане на заваді", – сказала Зеленська.

Під час онлайн івенту перша леді постала у діловому аутфіті. На ній був чорний жакет і біла сорочка. Акуратне укладання, ніжний макіяж і сережки-пусети завершили образ Олени.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, на заході у Франції пані Зеленська з'явилася в елегантному образі. На ній був чорний смокінг, біла сорочка і чорні штани.

Читайте також: