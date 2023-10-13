У чорному жакеті і сірій сорочці: Олена Зеленська онлайн взяла участь у запуску українськомовного аудіогіда на Кіпрі

Перша леді у діловому луку постала через відеозв'язок на заході.

Олена Зеленська онлайн взяла участь у спільній культурній події з республікою Кіпр із нагоди запуску українськомовного аудіогіда у найбільшому музеї країни – Археологічному музеї Нікосії. Він став ювілейним, 70-м українськомовним аудіогідом у межах проєкту з "українізації" видатних пам’яток світу. Його втілено вже у 43 країнах.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Вдячна колезі – першій леді Кіпру Філіппі Карсері, пану міністру культури Кіпру, представникам музею, представникам Посольства України за цю можливість, яка дарує нашим культурам спільну мову.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Культуру й цивілізацію народів перемогти неможливо. І унікальний античний спадок Кіпру, який за тисячоліття пережив усі ворожі навали, цьому доказ. Тепер пам’ятки Кіпру розповідатимуть про це українською", – сказала Олена Зеленська.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Під час відеозв'язку перша леді постала у діловому аутфіті. На ній був чорний жакет і сіра сорочка. Лук Олена доповнила акуратним укладанням і стриманим макіяжем. У вухах у неї були срібно-золоті сережки-кільця.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, минулого разу Олена Зеленська у діловому жакеті і з брошкою у вигляді колосків пшениці онлайн виступила на конференції.

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