У чорному жакеті і спідниці міді: японська принцеса Айко влаштувалась на роботу

Японська принцеса вийшла до журналістів, щоб дати інтерв'ю.

Донька японського імператора Нарухіто і його дружини імператриці Масако – принцеса Айко – виступила перед ЗМІ в Японському товаристві Червоного Хреста у Токіо. Вона розпочала працювати там позаштатним персоналом.

Принцеса була у стриманому аутфіті у класичних кольорах. На ній був чорний жакет, біла сорочка і чорна спідниця міді. Вбрання Айко скомбінувала з чорними туфлями на невеликих підборах.

Принцеса Айко / Фото: Getty Images

Волосся принцеса зібрала у низький хвіст і була без макіяжу на обличчі.

Нагадаємо, на церемонію вручення дипломів принцеса Айко прийшла у національному вбранні, яке складалося з кімоно у біло-рожево-червоних відтінках із орнаментом і темно-синьої спідниці.

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