У чорному жакеті і з цікавою брошкою: Олена Зеленська онлайн виступила у нідерландському музеї

У межах проєкту першої леді українськомовний аудіогід запрацював у музеї в Нідерландах, у якому зібрано найбільшу у світі колекцію шедеврів Ван Гога (понад 1300 творів).

Олена Зеленська у своєму Telegram-каналі повідомила, що у музеї Ван Гога в Амстердамі запустили українськомовний аудіогід.

Перша леді звернулася онлайн до учасників заходу. Вона подякувала всім, хто сприяв цій справі.

Фото: Instagram Олени Зеленської

"В Україні дуже популярні роботи Ван Гога, особливо "Соняшники" та "Зоряна ніч". Можливо, це тому, що соняшники – дуже символічна для України квітка. А жовтий та синій, улюблені кольори самого Ван Гога, – також кольори нашої символіки. І ось тепер нас зблизить іще й мова. Ми хочемо, щоб мільйони наших вимушених переселенців краще розуміли культури, у яких опинилися. Нехай соняшники завжди квітнуть для наших країн і кожна зоряна ніч буде спокійною та безпечною", – зазначила перша леді.

На відео Олена постала у діловому образі у класичних кольорах: чорному жакеті і білій сорочці з прихованими ґудзиками. До лацкану жакета вона прикріпила цікаву срібну брошку.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська зробила акуратне укладання з боковим проділом і ніжний макіяж. Лаконічні сережки-цвяшки завершили лук першої леді.

Нагадаємо, проєкт із впровадження українськомовних аудіогідів охопив уже 80 об’єктів у 44 країнах, серед яких Версаль у Франції та Колізей у Римі.

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