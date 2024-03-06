У чорному жакеті і з цікавою брошкою: Олена Зеленська онлайн виступила у нідерландському музеї

У межах проєкту першої леді українськомовний аудіогід запрацював у музеї в Нідерландах, у якому зібрано найбільшу у світі колекцію шедеврів Ван Гога (понад 1300 творів).
Олена Зеленська у своєму Telegram-каналі повідомила, що у музеї Ван Гога в Амстердамі запустили українськомовний аудіогід.
Перша леді звернулася онлайн до учасників заходу. Вона подякувала всім, хто сприяв цій справі.
"В Україні дуже популярні роботи Ван Гога, особливо "Соняшники" та "Зоряна ніч". Можливо, це тому, що соняшники – дуже символічна для України квітка. А жовтий та синій, улюблені кольори самого Ван Гога, – також кольори нашої символіки. І ось тепер нас зблизить іще й мова. Ми хочемо, щоб мільйони наших вимушених переселенців краще розуміли культури, у яких опинилися. Нехай соняшники завжди квітнуть для наших країн і кожна зоряна ніч буде спокійною та безпечною", – зазначила перша леді.
На відео Олена постала у діловому образі у класичних кольорах: чорному жакеті і білій сорочці з прихованими ґудзиками. До лацкану жакета вона прикріпила цікаву срібну брошку.
Зеленська зробила акуратне укладання з боковим проділом і ніжний макіяж. Лаконічні сережки-цвяшки завершили лук першої леді.
Нагадаємо, проєкт із впровадження українськомовних аудіогідів охопив уже 80 об’єктів у 44 країнах, серед яких Версаль у Франції та Колізей у Римі.
Читайте також: