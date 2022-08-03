У чорному жакеті і з елегантними сережками: діловий образ Олени Зеленської на заході у Києві

Олена Зеленська взяла участь у заході, на якому презентували мобільний застосунок для жінок, які потерпають від домашнього насильства. Він є непомітним для кривдника, адже тривожна кнопка, за допомогою якої можна викликати поліцію, виглядає у смартфоні як нейтральна іконка на екрані.

Якщо жінка натисне кнопку виклику, то поліція одразу ж визначить її місцеперебування через геолокацію. Говорити вголос і телефонуючи 102 не потрібно.

Світлини і відео із заходу Олена опублікувала в Instagram.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Звичайний мобільний застосунок. Нейтральна іконка на екрані смартфона. Ніхто не здогадається, що насправді це – замаскована тривожна кнопка. Зброя проти домашнього насильства. У мить небезпеки можна швидко натиснути, і виклик передається в поліцію.

Його назву ми не повідомляємо навмисно. Про застосунок не повинні знати потенційні кривдники, ті, хто б’є жінок, дітей і близьких. А от ті, хто потерпає від аб’юзерів, можуть отримати всю інформацію та завантажити програму, зателефонувавши на гарячу лінію 116 123 або написавши особисте повідомлення на сторінці "Розірви коло" @rozirvy_kolo у Facebook", - написала перша леді.

Зеленська подякувала усім, хто долучився до розробки і запуску цього проєкту.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Наше протистояння російському агресору – не привід забувати про невоєнне насильство, не привід применшувати його шкоду.

Зараз, коли всі ми, вся країна знає, як це страшно й боляче – зіткнутися з агресором, ми як ніколи добре можемо зрозуміти тих, хто постраждав від домашнього насильства. І маємо їм допомогти.

Впевнена, після всього, що переживає нині Україна, наше суспільство не буде терпимим до насильства вже ніколи", - підсумувала дружина президента.

На заході Олена постала у чорному жакеті з поясом на талії і світлій сорочці. Волосся вона зібрала у низький хвіст, прикрасила вуха елегантними золотими сережками і зробила ніжний макіяж.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

нагадаємо, Зеленська підписала Меморандум про взаєморозуміння з Представництвом Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні.

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