У чорному жакеті і з елегантною зачіскою: Олена Зеленська на онлайн-засіданні

У чорному жакеті і з елегантною зачіскою: Олена Зеленська на онлайн-засіданні

Перша леді України розповіла про Національну програму психічного здоров'я та психосоціальної підтримки.

Олена Зеленська взяла участь в онлайн-засіданні робочої групи з психічного здоров’я та психосоціальної підтримки. На ньому обговорили Національну програму психічного здоров'я та психосоціальної підтримки з представниками неурядового сектору. Світлини із заходу дружина президента опублікувала в Instagram.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Для цієї події перша леді обрала стриманий діловий образ. На ній був чорний жакет у ледь помітну смужку. Свій аутфіт вона доповнила елегантною зачіскою, макіяжем з акцентом на очах і лаконічними сережками-цвяшками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді розповіла про ініційовану нею Національну програму психічного здоров'я та психосоціальної підтримки й закликала до об'єднання всіх наявних ресурсів і синхронізації роботи у цьому напрямі.

"Наша спільна мета – створити систему, яка б увібрала найкращі напрацювання та надавала максимально ефективну допомогу й послуги громадянам. Щоб ми взяли весь вітчизняний досвід і напрацювання та об’єднали його з найкращим, найактуальнішим світовим досвідом. Сьогодні як ніколи важливо, щоб усі ініціативи, які стосуються психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, запрацювали синхронно", – зазначила Зеленська.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді впевнена, що спільними зусиллями можна досягти хорошого результату.

"Як результат наших спільних зусиль – кожен українець має знати, куди йти за психологічною підтримкою – так само точно, як сьогодні люди знають адреси своїх поліклінік. Маємо зробити так, аби доступ до якісних послуг з психічного здоров'я та психосоціальної підтримки мали всі без винятку. І жодна людина не залишилася наодинці зі своїм болем.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Знаю, ми сильні, бо єдині! Турботливі, бо вміємо чути одне одного! Згуртовані, бо маємо спільне на всю країну бажання – перемогти! І нехай ця перемога буде і на психологічному фронті", - підсумувала Олена.

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