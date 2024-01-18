У чорному жакеті і з красивою зачіскою: Олена Зеленська у діловому образі виступила онлайн на форумі

Олена Зеленська виступила онлайн на регіональному форумі щодо впровадження реформи шкільного харчування, який відбувся у Чернігові. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Зараз, під час війни, нагодувати корисно та якісно не менш важливо, ніж зігріти чи побудувати укриття. Все це – частина безпеки та наснаги дітей. Разом ми вже багато реалізували: розробили й затвердили Стратегію реформи до 2027 року.

Оновили законодавчу базу, і зараз маємо прозорі та зрозумілі механізми впровадження змін. Модернізуємо кухні та їдальні у школах та садочках. А менш як місяць тому, у кінці грудня, закінчилося будівництво першої в Україні фабрики-кухні. Підвищуємо кваліфікацію кухарів, запускаємо в роботу кулінарні хаби, розробляємо навчальні програми, формуємо спільноту агентів змін. Усе це – інструменти для кожного з вас. Бо настає етап впровадження реформи на місцях, у ваших громадах. І це – найважливіший етап. Саме від вас – від громад та мешканців, місцевого керівництва та керівництва шкіл – залежатиме, чи стануть такі важливі зміни реальністю. Чи зможемо ми разом забезпечити нашим дітям однаковий доступ до поживної та якісної їжі і в маленькому селі, і у великому місті", – звернулася перша леді до учасників форуму.

Під час відеозв'язку Зеленська постала у діловому аутфіті. На ній був чорний жакет і біла сорочка. Свій образ перша леді доповнила красивою зачіскою з локонами, ніжним макіяжем і невеликими сережками-кільцями.

Нагадаємо, Олена Зеленська у стьобаному жилеті і джинсах зустрілася з прийомною родиною на Черкащині.

Читайте також: