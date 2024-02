У чорному жакеті і з перлинною брошкою: Олена Зеленська онлайн звернулася до гостей виставки українського мистецтва у Відні

Олена Зеленська через відеозв'язок звернулася до гостей виставки українського мистецтва, яка відкрилася у Відні. Виставка In the Eye of the Storm. Modernism in Ukraine буде діяти в австрійському музеї Бельведер від 22 лютого до 2 червня 2024 року.

Фото: Instagram Олени Зеленської

На ній представлені роботи українських модерністів першої половини ХХ століття з колекції Національного художнього музею України. Вона дає глядачеві змогу переконатися, наскільки інтернаціональними та авангардними були мистецькі течії модернізму в той час у культурних центрах України: Києві, Львові і Харкові.

"Сама назва цієї виставки говорить дуже багато. Адже в епіцентрі шторму може бути тихо. Але це оманлива тиша. Бо небезпека поряд. Саме це відбувалося з митцями українського модернізму, твори яких представлені в Бельведері. Ви побачите розмаїття кольорів і силу ліній, притаманні модернізму, наприклад, стінописи Бойчука. І який же контраст – знати, що все це створено в роки світової, потім громадянської війни, більшовицького терору, а згодом – сталінських репресій. Який контраст – знати, що той же Михайло Бойчук, творець власної школи, людина, яка могла дати світовій культурі так багато, був розстріляний з учнями та дружиною за звинуваченням у націоналізмі. Радянська імперія не давала шансу тим, хто любив свій народ. Ось що значить бути в епіцентрі бурі – це щохвилини ризикувати життям, але знаходити сили творити", – сказала у відеозверненні перша леді.

Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська зазначила, що в епіцентрі бурі опинилися й сучасна українська культура і всі, хто її творить: "Та сама руйнівна імперська сила, що вбила Бойчука за націоналізм, тепер нищить сучасних митців – своїми ракетами, дронами".

Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді закликала відвідувачів поширювати інформацію про українське мистецтво й подякувала організаторам заходу, а також посольству України в Австрії та уряду країни.

"Тільки так можна протистояти бурі – разом, підтримуючи одне одного. Тоді ми всі точно врятуємося", – підсумувала Олена.

Фото: Instagram Олени Зеленської

На екрані перша леді постала у діловому образі. На ній був чорний жакет, до якого вона прикріпила вишукану брошку з перлами. Зеленська зробила укладання з боковим проділом і макіяж у ніжних відтінках.

Фото: Instagram Олени Зеленської

