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У чорному жакеті і з улюбленою зачіскою: Юлія Тимошенко у стінах парламенту

У чорному жакеті і з улюбленою зачіскою: Юлія Тимошенко у стінах парламенту

Юлія Тимошенко / УНІАН

Лідерка партії "Батьківщина" прийшла до Верховної Ради у чорному вбранні.

Юлія Тимошенко виступила вчора, 4 листопада, на черговому засіданні Верховної Ради. Там політикиня постала у строгому чорному жакеті з рукавами три четверті.

Діловий образ Юлія Володимирівна доповнила улюбленою зачіскою – довгим хвостом, який вона уклала на один бік, випустивши спереду пасма.

Юлія Тимошенко / © УНІАН
Юлія Тимошенко / УНІАН

Аутфіт нардепка доповнила оптичними окулярами у вишуканій чорній оправі та елегантними сережками.

Минулого разу Тимошенко прийшла на роботу у білому пальті на блискавці, схожому на халат, під яким на ній була чорна водолазка.

Юлія Тимошенко / © Instagram Юлії Тимошенко
Юлія Тимошенко / Instagram Юлії Тимошенко

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