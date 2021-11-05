У чорному жакеті і з улюбленою зачіскою: Юлія Тимошенко у стінах парламенту

Лідерка партії "Батьківщина" прийшла до Верховної Ради у чорному вбранні.
Юлія Тимошенко виступила вчора, 4 листопада, на черговому засіданні Верховної Ради. Там політикиня постала у строгому чорному жакеті з рукавами три четверті.
Діловий образ Юлія Володимирівна доповнила улюбленою зачіскою – довгим хвостом, який вона уклала на один бік, випустивши спереду пасма.
Аутфіт нардепка доповнила оптичними окулярами у вишуканій чорній оправі та елегантними сережками.
Минулого разу Тимошенко прийшла на роботу у білому пальті на блискавці, схожому на халат, під яким на ній була чорна водолазка.
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