У чорному жакеті і замшевих чоботах: Джилл Байден сходила на футбольний матч

Джилл Байден побувала на футбольному матчі між командами "Філадельфія Іглз" і "Даллас Ковбойз" у Філадельфії.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Там перша леді постала у комфортному луку. На ній була сіра футболка із назвою команди Philadelphia Eagles, чорний жакет і чорні обтислі штани. Образ Джилл доповнила чорними замшевими чоботами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді зробила укладання із начосом і макіяж із акцентом на очах. У вухах у неї були перлинні сережки, а на шиї її улюблена підвіска Mama та золотий ланцюжок.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Байден відвідала Сімейний комплексний онкологічний центр Гелен Діллер при Каліфорнійському університеті Сан-Франциско. Туди вона одягла сукню міді небесно-блакитного відтінку від бренду Brandon Maxwell.

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