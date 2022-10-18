Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У чорному жакеті і замшевих чоботах: Джилл Байден сходила на футбольний матч

Дата публікації
Перегляди
579
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У чорному жакеті і замшевих чоботах: Джилл Байден сходила на футбольний матч

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді підтримала улюблену команду Philadelphia Eagles.

Джилл Байден побувала на футбольному матчі між командами "Філадельфія Іглз" і "Даллас Ковбойз" у Філадельфії.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Там перша леді постала у комфортному луку. На ній була сіра футболка із назвою команди Philadelphia Eagles, чорний жакет і чорні обтислі штани. Образ Джилл доповнила чорними замшевими чоботами.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді зробила укладання із начосом і макіяж із акцентом на очах. У вухах у неї були перлинні сережки, а на шиї її улюблена підвіска Mama та золотий ланцюжок.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Байден відвідала Сімейний комплексний онкологічний центр Гелен Діллер при Каліфорнійському університеті Сан-Франциско. Туди вона одягла сукню міді небесно-блакитного відтінку від бренду Brandon Maxwell. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
579
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація