У чорному жакеті на затин і з цікавою аплікацією: Олена Зеленська відвідала прийомну родину на Одещині

Олена Зеленська разом із командою Фундації відвідала велику прийомну родину в Одеській області, яка втратила свій дім через повномасштабне російське вторгнення. Наразі вони переїхали до будинку, який для них придбали за державний кошт.

Перша леді оглянула оселю родини і поспілкувалася з ними.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Ці сім’ї – справжній приклад людяності в будь-який час, не лише воєнний. І найменше, що можемо для них зараз зробити, – це забезпечити комфортні побутові умови для виховання й зростання дітей", – написала Олена.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська постала цього дня у діловому чорному костюмі, який складався з широких штанів і жакета на затин із чорним поясом-шнурком на талії. На жакеті була чорна цікава аплікація. Образ перша леді доповнила чорними черевиками на грубій підошві. У неї було акуратне укладання, ніжний макіяж і срібні сережки у вухах.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у монохромному образі з'явилася на відкритті укриття для дітей.

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