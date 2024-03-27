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У чорному жакеті та із золотим кольє на шиї: королева Камілла на прийомі в Кларенс-гаусі

У чорному жакеті та із золотим кольє на шиї: королева Камілла на прийомі в Кларенс-гаусі

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла вітала гостей у Кларенс-гаусі на прийомі, присвяченому результатам нового дослідження її книжкового клубу.

Дослідження, проведене на замовлення її книжкового клубу та літературної благодійної організації The Reading Room, доводить, що існує зв'язок між читанням більшої кількості художньої літератури та покращенням психічного здоров'я, концентрації уваги та соціальних зв'язків.

На королівському прийомі до Камілли приєдналася низка відомих осіб і друзів, хоча король Чарльз не зміг супроводжувати її через лікування раку.

"Окрім п'яти хвилин на день і 10 000 кроків, ми всі повинні прагнути хоча б п'яти хвилин читання щодня, щоб отримати неоціненну користь для здоров'я мозку і психічного добробуту", — сказала королева у своїй промові.

На заході 76-річна Камілла з'явилася в короткому чорному жакеті Fiona Clare з вовняного крепу та спідниці кольору морської хвилі довжини міді, а взута у високі замшеві чоботи на підборах Russell & Bromley. На шиї Камілла мала золоте кольє, а у вухах золоті сережки-висячки з діамантами, а на зап'ясті браслет від улюбленого бренду Van Cleef & Arpels. У королеви було її фірмове укладання, макіяж на обличчі, а на пальці виблискувала заручальна каблучка, подарована Чарльзом у день їхніх заручин.

Королева Камілла / © Associated Press
Королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, під час попередньої появи на публіці королева Камілла привселюдно прокоментувала стан здоров'я її чоловіка короля Чарльза.

Королева Камілла / © Associated Press
Королева Камілла / Фото: Associated Press

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