У чорному жакеті та із золотим кольє на шиї: королева Камілла на прийомі в Кларенс-гаусі

Королева Камілла вітала гостей у Кларенс-гаусі на прийомі, присвяченому результатам нового дослідження її книжкового клубу.

Дослідження, проведене на замовлення її книжкового клубу та літературної благодійної організації The Reading Room, доводить, що існує зв'язок між читанням більшої кількості художньої літератури та покращенням психічного здоров'я, концентрації уваги та соціальних зв'язків.

Цього разу The Queen hosted reception у Clarence House на значок, що беруть участь в pioneering New Research Study commissioned by The Queen's Reading Room.



У neuroscientific research examined connection між reading і wellbeing. pic.twitter.com/73Bu8cNkkZ — The Royal Family (@RoyalFamily) March 26, 2024

На королівському прийомі до Камілли приєдналася низка відомих осіб і друзів, хоча король Чарльз не зміг супроводжувати її через лікування раку.

"Окрім п'яти хвилин на день і 10 000 кроків, ми всі повинні прагнути хоча б п'яти хвилин читання щодня, щоб отримати неоціненну користь для здоров'я мозку і психічного добробуту", — сказала королева у своїй промові.

На заході 76-річна Камілла з'явилася в короткому чорному жакеті Fiona Clare з вовняного крепу та спідниці кольору морської хвилі довжини міді, а взута у високі замшеві чоботи на підборах Russell & Bromley. На шиї Камілла мала золоте кольє, а у вухах золоті сережки-висячки з діамантами, а на зап'ясті браслет від улюбленого бренду Van Cleef & Arpels. У королеви було її фірмове укладання, макіяж на обличчі, а на пальці виблискувала заручальна каблучка, подарована Чарльзом у день їхніх заручин.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, під час попередньої появи на публіці королева Камілла привселюдно прокоментувала стан здоров'я її чоловіка короля Чарльза.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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