У чорному жакеті та кобальтовій спідниці: елегантна принцеса Метте-Маріт вийшла у світ

Кронпринцеса Метте-Маріт була присутня на церемонії вручення нагород Національної асоціації досліджень у галузі охорони здоров'я у столиці Норвегії.

На публіці принцеса з'явилася у чорному короткому жакеті з тонким поясом, що підкреслює талію та спідниці кобальтового кольору в складку. Також одягла тілесні колготи у дрібну сітку та взула чорні туфлі-човники на невисоких підборах.

Метте-Маріт розпустила біляве волосся, одягла золоті мініатюрні сережки-кільця, золотий браслет на зап'ястя та кілька золотих каблучок. А макіяж на її обличчі був максимально натуральним.

Кронпринцеса Метте-Маріт / Фото: Getty Images

Минулого разу кронпринцеса з'являлася на публіці в компанії свого чоловіка кронпринца Гокона та свекрухи королеви Соні. Вони відвідали виставку в Осло.

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