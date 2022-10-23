У чорному жакеті та молочно-білій блузці: Олена Зеленська зустрілася з першою леді Німеччини

Перша леді України наразі перебуває у Німеччині з офіційним візитом та зустрілася з першою леді ФРН Ельке Бюденбендер.

У своєму Instagram Олена Зеленська поділилася подробицями цієї зустрічі.

"Німеччина – одна з країн, які найбільше допомагають українцям, що шукають захисту. Вона не просто прихистила, а забезпечила вже мільйон наших жінок, дітей, літніх людей, які шукали мирного неба. Іще навесні тут уперше прийняли наших онкохворих дітей. Будинки дитини надають усю необхідну допомогу.

Опікується цим, зокрема, моя колега – перша леді ФРН Ельке Бюденбендер. А ще вона активна учасниця нашої професійної спільноти – Київського саміту перших леді та джентльменів. Тож нам було що обговорити під час сьогоднішньої зустрічі в Німеччині.

Олена Зеленська і Ельке Бюденбендер / Фото: Getty Images

Подякувала колезі за підтримку пілотного проєкту з відкриття німецько-української школи в Берліні. І для нас, і для учнів, і для батьків надзвичайно важливо, щоб не втрачався зв’язок із рідною мовою та українською освітньою програмою", - написала в блогу пані Зеленська.

У розмові з пані Бюденбендер Олена Зеленська також порушила тему надання Німеччиною Україні засобів протиповітряної та протиракетної оборони, а також бойової зброї.

Олена Зеленська / Фото: Getty Images

"Я змушена порушити тему надання Україні зброї. Це не має бути темою протокольного спілкування перших леді. Проте в ситуації України ми змушені використовувати кожен шанс бути почутими. Ідеться про спасіння життів і про права людини. Маємо закрити небо та припинити цей свідомий ракетний терор Росії", – додала Олена Зеленська.

На зустріч перша леді України приїхала у чорному жакеті, чорних широких штанях та молочно-білізй блузці. У вухах пані Зеленської були лаконічні золоті сережки, манікюр був виконаний у нюдовому кольорі, а макіяж у натуральних відтінках.

Ельке Бюденбендер приїхала на зустріч у блузці з цікавим принтом та яскравих синіх штанах. Та доповнила аутфіт золотими сережками, лаконічним укладанням та макіяжем.

Олена Зеленська і Ельке Бюденбендер / Фото: Getty Images

Також у Німеччині Олена Зеленська відвідала "Центральну бібліотеку німецького міста Франкфурт-на-Майні – один із найпопулярніших громадських закладів, який щороку приймає майже півтора мільйона відвідувачів.

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