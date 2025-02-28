У чорному жакеті та золотих прикрасах: герцогиня Софі відвідала захід в Ессексі

Герцогиня Единбурзька Софі пішла стопами своєї дорогої свекрухи королеви Єлизавети II.
Герцогиня Единбурзька прибула до Ессекса, щоб відвідати один із проєктів християнської організації в Челмсфорді — "Англійська для жінок".
Під час візиту королівська особа отримала інформацію від міжнародної команди Спілки матерів про її роботу з підтримки та захисту жінок у конфліктних ситуаціях.
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Першим королівським покровителем Спілки матерів була королева Вікторія, за нею були королева-мати Єлизавета і королева Єлизавета II.
Ініціатива організації "Англійська для жінок" спрямована на зниження ізоляції жінок у місцевих громадах, які погано розмовляють англійською або не говорять взагалі та стикаються з мовними бар'єрами у повсякденному житті після того, як вони залишили конфлікти чи складні ситуації.
Заняття лише для жінок сприяють розвитку розмовної англійської мови, зміцненню впевненості у собі та розумінню британської культури за допомогою невеликих тематичних дискусій, пише express.co.uk.
Герцогиня Софі приїхала на зустріч у чорному жакеті, під який одягла топ і спідницю міді з квітковим принтом від Maison Valentino x Undercover Lip. У неї вухах були великі золоті сережки Giulia Barela Jewelry, а на шиї золота підвіска. Герцогиня зробила гарне укладання та легкий макіяж.
У Instagram королівської сім'ї було опубліковано кілька фотографій із заходу.
Нагадаємо, нещодавно ми показували образ Софі у трав'яному жакеті та штанях кльош, коли вона відвідувала авіабазу.
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