У чорному жакеті та золотих прикрасах: герцогиня Софі відвідала захід в Ессексі

Герцогиня Единбурзька прибула до Ессекса, щоб відвідати один із проєктів християнської організації в Челмсфорді — "Англійська для жінок".

Під час візиту королівська особа отримала інформацію від міжнародної команди Спілки матерів про її роботу з підтримки та захисту жінок у конфліктних ситуаціях.

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Першим королівським покровителем Спілки матерів була королева Вікторія, за нею були королева-мати Єлизавета і королева Єлизавета II.

Ініціатива організації "Англійська для жінок" спрямована на зниження ізоляції жінок у місцевих громадах, які погано розмовляють англійською або не говорять взагалі та стикаються з мовними бар'єрами у повсякденному житті після того, як вони залишили конфлікти чи складні ситуації.

Заняття лише для жінок сприяють розвитку розмовної англійської мови, зміцненню впевненості у собі та розумінню британської культури за допомогою невеликих тематичних дискусій, пише express.co.uk.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Герцогиня Софі приїхала на зустріч у чорному жакеті, під який одягла топ і спідницю міді з квітковим принтом від Maison Valentino x Undercover Lip. У неї вухах були великі золоті сережки Giulia Barela Jewelry, а на шиї золота підвіска. Герцогиня зробила гарне укладання та легкий макіяж.

У Instagram королівської сім'ї було опубліковано кілька фотографій із заходу.

Нагадаємо, нещодавно ми показували образ Софі у трав'яному жакеті та штанях кльош, коли вона відвідувала авіабазу.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

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