У чорному жакеті й елегантному перлинному намисті: новий образ Олени Зеленської

Олена Зеленська напередодні Національної освітянської конференції EdCamp "Точка стійкості – 2024" провела цікаву відеорозмову з Андреасом Шляйхером – директором директорату освіти та навичок ОЕСР – міжурядової організації зі сприяння економічному та соціальному добробуту людей у світі. Вони обговорили соціально-емоційні навички українських дітей.

"Пан Шляйхер – великий друг української освіти. Нещодавно з його допомогою Україна приєдналася до ДоСЕН – міжнародного дослідження, покликаного поліпшити розуміння соціально-емоційних навичок учнів, зокрема того, як ці навички пов’язані з їхніми ключовими життєвими результатами", – розповіла Олена.

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Перша леді розповіла, як вчителям і учням приходить на допомогу Всеукраїнська програма ментального здоров’я. Нині спільно з Міністерством освіти і науки України реалізують адаптацію американського курсу соціально-емоційного навчання. Ці матеріали для розмови з учнями про стійкість і розуміння себе скоро зможуть використовувати вчителі.

"Тож сподіваюся, що завдяки спільним зусиллям родин, школи, держави, наших закордонних друзів підтримаємо та зміцнимо наших дітей для подальшого мирного і щасливого життя", – сказала дружина президента.

Під час відеозв'язку Зеленська продемонструвала діловий образ у чорному жакеті з чорними невеликими ґудзиками і без коміра. Перша леді зібрала волосся у низький хвіст і зробила ніжний макіяж. У вухах у неї були лаконічні золоті сережки, а на шиї – елегантне перлинне намисто із золотими деталями.

Нагадаємо, Олена Зеленська записала відеозвернення для заходу з нагоди Міжнародного дня жінок у дипломатії, у якому вона постала у жакеті темно-бірюзового кольору, до лацкану якого прикріпила брошку у вигляді мапи України від українського бренду.

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