У чорному жакеті з червоною облямівкою: прессекретарка Байдена на брифінгу у Вашингтоні

Карін Жан-П’єр знову обрала для свого виходу аутфіт із акцентним червоним кольором.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Цього разу вона з'явилася перед журналістами у червоному топі і діловому чорному костюмі з червоною облямівкою на жакеті. Штани вона заправила у чорні замшеві чоботи на стійких підборах.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Зачіска і макіяж, як завжди, у Карін незмінні – об'ємні кучері і персиково-чорні тіні на повіках. Вуха вона прикрасила лаконічними золотими сережками і срібним браслетом.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу Карін Жан-П’єр прийшла на роботу у червоних штанях і червоному жакеті без ґудзиків.

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