У чорних сукнях та босоніжках на шпильках: племінниці принцеси Діани відвідали поло-клуб

Амелія та Еліза Спенсери / © Getty Images

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Леді Амелія та леді Еліза Спенсери відвідали Кубок королеви з поло Cartier 2026 у поло-клубі Guards Polo Club в Егхемі.

Леді Амелія приїхала на захід у чорному блискучому сарафані на бретельках та зі спідницею-плісе, взута у чорні босоніжки на підборах і в руках тримала сумку від Chanel на ремінці-ланцюжку.

Амелія та Еліза Спенсери / © Getty Images

Леді Еліза Спенсер була у чорній сукніміді з глибоким V-подібним вирізом на декольте та коміром-галтером, а взута у чорні босоніжки на підборах. Обидві сестри зробили хвилясті укладання, виразні макіяжі та доповнили свої образи золотими кольє на шиї. Амелія була ще у сонцезахисних окулярах.

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Раніше, нагадаємо, ми показували, у яких розкішних чорних сукнях сестри Спенсери з'явилися на виставці квітів у Челсі.

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