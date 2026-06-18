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У чорних сукнях та босоніжках на шпильках: племінниці принцеси Діани відвідали поло-клуб
Племінниці принцеси Діани були присутні на новому світському заході.
Леді Амелія та леді Еліза Спенсери відвідали Кубок королеви з поло Cartier 2026 у поло-клубі Guards Polo Club в Егхемі.
Леді Амелія приїхала на захід у чорному блискучому сарафані на бретельках та зі спідницею-плісе, взута у чорні босоніжки на підборах і в руках тримала сумку від Chanel на ремінці-ланцюжку.
Леді Еліза Спенсер була у чорній сукніміді з глибоким V-подібним вирізом на декольте та коміром-галтером, а взута у чорні босоніжки на підборах. Обидві сестри зробили хвилясті укладання, виразні макіяжі та доповнили свої образи золотими кольє на шиї. Амелія була ще у сонцезахисних окулярах.
Раніше, нагадаємо, ми показували, у яких розкішних чорних сукнях сестри Спенсери з'явилися на виставці квітів у Челсі.