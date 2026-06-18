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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
34
Час на прочитання
1 хв

У чорних сукнях та босоніжках на шпильках: племінниці принцеси Діани відвідали поло-клуб

Племінниці принцеси Діани були присутні на новому світському заході.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Амелія та Еліза Спенсери

Амелія та Еліза Спенсери / © Getty Images

Леді Амелія та леді Еліза Спенсери відвідали Кубок королеви з поло Cartier 2026 у поло-клубі Guards Polo Club в Егхемі.

Леді Амелія приїхала на захід у чорному блискучому сарафані на бретельках та зі спідницею-плісе, взута у чорні босоніжки на підборах і в руках тримала сумку від Chanel на ремінці-ланцюжку.

Амелія та Еліза Спенсери / © Getty Images

Амелія та Еліза Спенсери / © Getty Images

Леді Еліза Спенсер була у чорній сукніміді з глибоким V-подібним вирізом на декольте та коміром-галтером, а взута у чорні босоніжки на підборах. Обидві сестри зробили хвилясті укладання, виразні макіяжі та доповнили свої образи золотими кольє на шиї. Амелія була ще у сонцезахисних окулярах.

Раніше, нагадаємо, ми показували, у яких розкішних чорних сукнях сестри Спенсери з'явилися на виставці квітів у Челсі.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
34
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