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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У чорних вбраннях і з квітами: подружжя Зеленських вшанувало пам’ять загиблих у Другій світовій війні

Володимир і Олена Зеленські поклали квіти до могили Невідомого солдата.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Володимир і Олена Зеленські

Володимир і Олена Зеленські

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська взяли участь у жалобному заході у День пам’яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.

Президентське подружжя вшанувало пам’ять полеглих воїнів у цій війні. Президент і перша леді поклали квіти до могили Невідомого солдата.

У спільному дописі Володимира і Олени Зеленської у Telegram йдеться:

"Намагаючись присвоїти Україну, Росія присвоює собі чужу пам’ять і викривляє історію. Тому не тільки сьогодні, у День пам’яті та перемоги над нацизмом, а завжди варто пам’ятати: українці зробили свій великий внесок у ту перемогу. Зупинили зло світового масштабу власною кров’ю. Бо понад 8 мільйонів українців боролися з нацизмом не тільки в складі Радянської армії. Десятки тисяч билися в арміях союзників, сотні тисяч – у повстанських загонах та рухах опору".

Подружжя зазначило, що у тій війні українці не мали тилу, вся територія була фронтом. Тоді постраждали всі міста і села, кожен дім і родина.

"І ми не віддаємо цю пам’ять новому, російському нацизму, так само як не віддаємо йому своє сьогодення. Перемога і справжня пам’ять не з тими, у кого «паради», а з тими, із ким правда. Шануймо свій внесок у боротьбу зі злом і своє сьогодні, у якому знову з ним боремося", – додали вони.

На заході Зеленські з'явилися у чорних вбраннях і з червоними трояндами у руках. На першій леді був штанний костюм із жакетом на затин із поясом-шнурком і взуття на зручній підошві. У неї була зачіска з локонами і сережки-кільця у вухах.

Президент був одягнений у куртку з накладними кишенями, поло, штани і кросівки.

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